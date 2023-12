Candy Cane Lane, spiegazione del finale del film natalizio con Eddie Murphy

È tornato il periodo dell'anno in cui gli spettatori si rifugiano nei classici natalizi, da Mamma, ho perso l'aereo a Love Actually fino a Il Grinch o Die Hard. Quest'anno alla truppa si è aggiunto un altro titolo con protagonista un volto apprezzato della commedia hollywoodiana, Eddie Murphy, con Buon Natale da Candy Cane Lane.

Il film, distribuito da Amazon Prime Video, racconta le peripezie di una famiglia, capitanata proprio dal personaggio di Murphy; l'attore qualche mese fa ha raccontato di aver sfiorato una collaborazione con Quentin Tarantino.



Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Buon Natale da Candy Cane Lane.



Chris Carver (Eddie Murphy) viene licenziato dal suo lavoro ed è determinato a vincere 100.000 dollari nella competizione di decorazioni natalizie del suo quartiere. Ma sulla strada che divide Chris dalla vittoria finale si piazza un elfo dispettoso che tenta in tutti i modi di intralciare la strada al protagonista.

Pepper, l'elfo, si è allontanata da Babbo Natale e ha deciso di farsi giustizia da sola, punendo coloro che, dal suo punto di vista, si allontanano dallo spirito del Natale, proprio come Chris Carver, desideroso di ottenere la vincita in denaro a qualsiasi costo. Tuttavia, Chris finisce in un incantesimo che lo può condurre ad essere trasformato in una statuina. La famiglia inizia la ricerca dei 40 anelli che permetteranno a Chris di annullare l'incantesimo: il protagonista e la moglie Carol scopriranno che sono proprio i loro anelli nuziali quelli necessari ad annullare l'incantesimo.



Nel finale del film Chris Carver decide di aprire il suo negozio a tema natalizio, proprio quello in cui Pepper aveva ambientato i propri inganni natalizi.



Scoprite come sta andando Candy Cane Lane su Rotten Tomatoes, l'aggregatore di recensioni più famoso del web.