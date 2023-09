Candy Cane Lane, ecco quando arriverà su Prime Video il film con Eddie Murphy!

La rivelazione che Candy Cane Lane debutterà su Amazon Prime Video non è stata accompagnata dalla data d'uscita, ma oggi, a due mesi di distanza, scopriamo finalmente quando potremo assistere al nuovo progetto con Eddie Murphy: il 1° dicembre 2023 - una data perfettamente in linea con l'atmosfera del film stesso!

Stando alla sinossi ufficiale, infatti, "Murphy interpreta Chris, un uomo in missione per vincere il concorso annuale di decorazioni natalizie nel suo quartiere. Chris stringe inavvertitamente un accordo con un elfo dispettoso di nome Pepper (Jillian Bell) per aumentare le possibilità di vittoria, lancia un incantesimo che dà il via ai 12 giorni natalizi e semina il caos in tutta la città. Rischiando di rovinare le vacanze alla sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Ellis Ross) e i loro tre figli fanno a corsa contro il tempo per rompere l'incantesimo di Pepper, combattere i personaggi dai subdoli poteri magici e salvare il Natale per ciascun abitante!".

Diretto da Reginald Hudlin, Candy Cane Lane si prospetta come un grande successo. Nel cast, oltre a Murphy, Bell e Ross, ricordiamo anche Nick Offerman, Robin Thede e Chris Redd, che riusciranno a immedesimarsi splendidamente nelle loro controparti narrative.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è il regista stesso: "Non vedo l'ora che il modo assista a Candy Cane Lane" ha dichiarato. "Desideravo realizzare un film natalizio da tutta la vita, ma avrebbe dovuto essere originale e sorprendente. Eddie Murphy, così come il cast esilarante, è magistrale nel divertire il pubblico".

Era il settembre 2021 quando Eddie Murphy firmò con Amazon Studios per tre film in esclusiva su Prime Video.