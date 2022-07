Candy Cane Lane, il film di Natale con Eddie Murphy arriverà su Amazon Prime Video

Dopo Il Principe Cerca Moglie 2 su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming si prepara a produrre e ospitare un nuovo film con Eddie Murphy, la commedia natalizia Candy Cane Lane.

Sapevamo che Eddie Murphy aveva firmato un accordo con Amazon per la produzione di contenuti in esclusiva, e adesso ne vediamo i primi frutti.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore sarà protagonista e produttore di una commedia natalizia, Candy Cane Lane, scritta da Kelly Younger (Muppets Now, Muppets Haunted Mansion) e ispirata all'infanzia dello sceneggiatore. A dirigerla, invece, sarà Reginald Hudlin (Marcia per la Libertà, House Party).

Al momento non abbiamo informazioni sulla trama, ma le riprese dovrebbero iniziare questo inverno in quel di Los Angeles.

"La stagione delle feste è il mio periodo dell'anno preferito, basta che chiedete conferma alla mia famiglia e vi mostrerà la mia playlist di 9 ore di canzoni di Natale" ha affermato Hudlin "Non vedo l'ora di poter lavorare ancora con Eddie Murphy, Brian Grazer e Amazon.”

"Come abbiamo potuto constatare in prima linea con Il Principe Cerca Moglie 2, Eddie Murphy ha la capacità di attirare pubblico da tutto il mondo, e non vediamo l'ora di assistere nuovamente a un tale evento. Siamo elettrizzati all'idea di vedere Reggie Hudlin prendere il timone di questo film e trasformarlo in un futuro classico delle feste" ha concluso Jennifer Salke, Presidente degli Amazon Studios.