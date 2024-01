Quante candidature ai Premi Oscar ha avuto Christopher Nolan prima di Oppenheimer?

Quest'anno Christopher Nolan è il grande favorito per portarsi a casa diverse statuette con il suo Oppenheimer, eppure negli anni è stato candidato diverse volte ai Premi Oscar: scopriamo assieme quando e per quali film (e se ha mai vinto).

Le nomination dei Premi Oscar 2024 hanno decisamente premiato Oppenheimer, ben tredici candidature di cui tre proprio per Christopher Nolan: Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film (in qualità di produttore). E qua ci siamo anche chiesti quali Premi Oscar potrebbe vincere Oppenheimer.

Christopher Nolan però aveva già ottenuto delle candidature da parte dell'Academy, la prima addirittura nel 2002 per la sceneggiatura originale di Memento. A vincere però era stato Julian Fellowes per Gosford Park.

Passiamo poi al 2011: Christopher Nolan aveva due candidature con il suo Inception, quella a Miglior film (andata poi a Il discorso del re) e di nuovo quella a miglior sceneggiatura originale (andata sempre a Il discorso del re).

Arriviamo infine al 2018 con altri due Premi Oscar per cui Christopher Nolan era in corsa con Dunkirk: Miglior film e Miglior regia. Premi vinti poi dalla stessa persona, cioè Guillermo del Toro con La forma dell'acqua.

Chissà se anche quest'anno Christopher Nolan resterà a mani vuote oppure no. Secondo voi come andrà? Diteci la vostra nei commenti!