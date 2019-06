La candidata all'Oscar Alexandra Byrne sarà la costumista del nuovo film MCU Gli Eterni

Come potete vedere dal post che trovate in calce all'articolo, DiscussingFilm ha riportato in esclusiva che la costumista Alexandra Byrne è stata assunta dai Marvel Studios per la produzione de Gli Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

La notizia non dovrebbe sorprendere nessuno visti i precedenti fra la compagnia di Kevin Feige e l'acclamata costumista, che ha già lavorato ai film MCU Thor, The Avengers, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron e Doctor Strange.

Nel corso della sua carriera la Byrne è stata candidata cinque volte all'Oscar per i migliori costumi, con Hamlet, Elizabeth, Finding Neverland, Elizabeth: The Golden Age e il recente Maria Regina di Scozia, vincendo al quarto tentativo con il film del 2007 con protagonista Cate Blanchett.

Almeno dal punto di vista dei costumi Gli Eterni dovrebbe quindi vantare un livello altissimo, che andrà a consolidare una troupe di tutto rispetto che include già il direttore della fotografia Ben Davis (Captain Marvel, Guardians of The Galaxy) e lo scenografo Eve Stewart (Cats, Millennium - Quello Che Non Uccide). La regia come sappiamo è stata affidata a Chloe Zhao, con Angelina Jolie e Richard Madden nei ruoli principali (almeno stando ai rumor più o meno confermati).

Le riprese dovrebbero iniziare questo settembre ai Pinewood Studios UK. I Marvel Studios non hanno ancora assegnato a Gli Eterni una data di uscita ufficiale, ma al momento l'ipotesi è che venga rilasciato il 6 novembre 2020.