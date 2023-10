Il cancro di Sam Neill è in remissione: 'Ritiro? Assolutamente fuori questione'

Sam Neill, il protagonista di Jurassic Park e di tanti altri successi cinematografici, ha parlato a proposito della remissione del cancro che gli è stato diagnosticato e che da almeno un anno, sembrerebbe regredire e del suo proposito di non abbandonare il mondo del cinema nonostante le faticose cure cui si sta sottoponendo.

Dopo aver riportato le parole di Sam Neill a proposito del pensiero della morte, torniamo a parlare dell’attore di Punto di Non Ritorno e delle sue condizioni di salute condividendo la chiacchierata della star di Hollywood durante un programma televisivo nel corso della quale ha spiegato come sia consapevole che la remissione del suo cancro sia soltanto qualcosa di temporaneo e che presto finirà.

L’attore ci ha tenuto a precisare che, nonostante le difficoltà, l’opzione di lasciare il mondo del cinema non sia in alcun modo prevista: “Sono preparato al momento in cui il trattamento smetterà di funzionare e la cosa non mi preoccupa. È solo fastidioso. Per quanto riguarda il ritiro, la cosa è assolutamente fuori questione”.

Neill ha quindi dichiarato di essere al lavoro su un nuovo libro di memorie intitolato Did I Ever Tell You This?, affermando che lavorare al libro gli abbia dato una nuova prospettiva sulla sua lunga carriera: “Non so dirvi quanto sia privilegiato a trascorrere una tale quantità di tempo con così tanti attori, molti dei quali mi sono piaciuti e molti dei quali ho ammirato tantissimo”.

Un forte segnale di resistenza da parte dell’attore e, continuando a parlare della sua carriera decennale, vi lasciamo con le parole di Sam Neill a proposito del suo incubo sul set di Jurassic Park.