I cancelli del cielo: dove vedere il film evento, gratis e in streaming on demand

Se siete fra gli sbadati che hanno perso la messa in onda de I cancelli del cielo di Michael Cimino, trasmesso in tv lunedì 18 gennaio per la prima volta in assoluto nella versione director's cut in italiano, niente paura: un modo per rimediare c'è!

La Rai ha infatti annunciato che la nuova edizione del capolavoro western del 1980 sarà disponibile on demand e gratuitamente su Rai Play, il servizio di streaming della rete televisiva nazionale. Non tergiversate, però: il titolo rimarrà disponibile per soli 8 giorni a partire da oggi.

Scritto e diretto da Michael Cimino, con un cast di prim'ordine che include Christopher Walken, Isabelle Huppert, Kris Kristofferson, Terry O'Quinn e Jeff Bridges, I cancelli del cielo racconta la storia di James Averill e Billy Irvine, compagni di studi all'Università di Harward e grandi amici, che si laureano nello stesso giorno dell'anno 1870. Entrambi di buona famiglia, scelgono però strade ben diverse: Averill, che vuole combattere per la causa della povera gente ed in particolare quella degli immigrati dell'Est Europa, lascia i suo beni e le sue ricchezze per diventare sceriffo di contea. In Wyoming troverà però una comunità scossa da lotte interne tra allevatori di bestiame e immigrati che reclamano la terra loro concessa; Irvine, invece, si schiera dalla parte opposta, diventando l'avvocato proprio della potente associazione di allevatori contro cui Averill dovrà combattere.

Tra amori, amicizie, tradimenti e battaglie, I cancelli del cielo di Michael Cimino è uno dei film più grandi mai prodotti, un western di frontiera tra epica e melodramma che finalmente potrà essere ammirato anche dal pubblico italiano.