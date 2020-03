Cancellata l'edizione 2020 del SXSW Film Festival per l'emergenza Coronavirus

Dopo le 1500 firme raccolta da una petizione diffusa nei gironi passati e diversi giorni di dialogo tra organizzatori, esercenti e tutte le altre parti coinvolte, il sempre più rilevante South By Southwest Film Festival di Austin, Texas, anche noto come SXSW, ha deciso di cancellare l'edizione 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus.

La mossa è stata decisa nella giornata di venerdì, 6 marzo, a causa del ritorno dal Festival di molte aziende e diverse realtà produttive di media e grande importanza, preoccupate dal dilagare ormai incontenibile dell'epidemia influenzale da Covid-19, per cui l'OMS dovrebbe dichiarare nei prossimi giorni lo stato di Pandemia.



Nella nota stampa diffusa in America, l'organizzazione del SXSW ha scritto di "essere profondamente rammaricata e devastata dalla decisione presa, a cui si è arrivati dopo varie discussioni e per asseconda il sentimento diffuso dell'intera città di Austin". Prima di ieri si erano già tirate fuori dall'evento grandi aziende come Netflix, Amazon, Starz, Twitter, Facebook, WarnerMedia e Lionsgate.



Nel frattempo, il sindaco della città, Steve Adler, ha dichiarato "Il disastro locale", dopo alcuni casi confermati di Coronavirus nella contesa di Travis. Il SXSW Film Festival è solo uno dei grandi eventi di inizio 2020 ad essere stati cancellati o posticipati a causa dell'epidemia e forse anche Cannes potrebbe soccombere al Covid-19 se la situazione non migliorerà da qui a inizio maggio.