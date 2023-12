Cancel culture, Paul Schrader:'Perché non dovrei scegliere Kevin Spacey per un film?'

Paul Schrader, veterano di Hollywood, è regista di film come American Gigolò e Il bacio della pantera. A 26 anni scrisse la sceneggiatura di Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese, con il quale lavorò anche in Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita. Schrader ora si scaglia contro la cancel culture.

Il regista e sceneggiatore proprio in questi giorni sarà in Italia, ad Avellino, per ricevere il premio alla carriera al Laceno d'Oro. Lo scorso anno il sodale Martin Scorsese aveva dedicato un commovente tributo a Paul Schrader, definendo la sua carriera 'un faro'.



Intervistato da Independent, Schrader ha ribadito il suo interesse nel lavorare con Kevin Spacey, nonostante le accuse nei suoi confronti dalle quali è stato assolto da un tribunale britannico.



"La gente ha reagito come se avessi detto che avrei preso a calci un senzatetto. Voglio dire, Kevin Spacey è un grande attore. Ha vinto due Oscar. È stato dichiarato non colpevole. Perché non dovrei lavorare con lui?" ha spiegato il regista di First Reformed.



Paul Schrader non è nuovo a dichiarazioni che suscitano scalpore tra i fan e nell'opinione pubblica. Il cineasta è solito usare i social network per esprimere i propri caustici commenti su film e serie tv che gli capita di vedere.

Di recente Paul Schrader ha elogiato Oppenheimer di Christopher Nolan, definendolo 'il film più bello e importante del secolo'.