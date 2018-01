Canary: i fratelli Russo producono il nuovo film di Evan Glodell

I fratelli registihanno reso noto che produrranno, tramite, la nuova pellicola scritta, diretta e interpretata da, che reciterà al fianco di. La società dei fratelli Russo è nata con l'obiettivo di sostenere i progetti indipendenti più interessanti.

Canary racconterà la storia di una coppia che un giorno scopre una macchina che modifica le emozioni delle persone nascosta nella loro abitazione. I due si fanno prendere dalla situazione e diventeranno dipendenti dall'apparecchio, modificando inesorabilmente la Natura e aprendo un portale che porta dritto all'inferno.

Il primo film di Evan Glodell, Bellflower, venne nominato a due Independent Spirit Awards e ad altri riconoscimenti. Il secondo lungometraggio, Chuck Hank and the San Diego Twins uscirà al cinema quest'anno.

Anthony e Joe Russo ultimamente sono diventati molto noti per aver diretto alcune pellicole del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, la cui prima parte è in programma per questa primavera.

Evan Glodell si è rivelato come uno dei giovani cineasti più interessanti nel panorama statunitense e ora anche i fratelli Russo sembrano aver puntato su di lui, dandogli l'opportunità di portare sul grande schermo la storia di Canary.