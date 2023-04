Campioni, svelata la data d'uscita italiana del nuovo film con Woody Harrelson

Arriverà nelle sale italiane a partire dal 31 maggio, distribuito da Universal Pictures, il nuovo film sportivo Campioni, diretto da Bobby Farelly e interpretato da Woody Harrelson, il possibile nuovo fratello biologico di Matthew McConaughey.

Nella nuova commedia prodotta da Focus Features il protagonista è un ex allenatore di basket testardo e indisciplinato di una lega minore che, a seguito di comportamenti poco consoni al suo ruolo, si trova costretto dal tribunale a dover allenare una squadra di basket paralimpico, i Friends. Diretto da Bobby Farrelly, il film è basato sull’acclamato film spagnolo Non ci resta che vincere, campione d’incassi e Miglior film ai Premi Goya.

“È una storia così emozionante - dichiara il regista – perché parla di un uomo che è convinto dei propri preconcetti sugli altri: insegna a giocare a basket, ma alla fine sono i suoi allievi a insegnargli a diventare una persona migliore”. Accanto a Harrelson, nel ruolo di Marcus, ed Ernie Hudson, Cheech Marin e Matt Cook, i ‘Campioni’ del film sono i componenti della squadra di basket, otto attori con disabilità intellettuali: Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens. Anche per la versione italiana, Universal Pictures si è impegnata a portare avanti un progetto di doppiaggio che è diventato simbolo di inclusione: otto ragazzi non professionisti, affetti da sindrome di down e dello spettro autistico, hanno doppiato gli atleti del film, rendendo di fatto Campioni un appassionante percorso umano contro resistenze e pregiudizi, oltre che sul grande schermo anche nella realtà.

Negli USA, Campioni è uscito a marzo ottenendo un 95% di gradimento da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.