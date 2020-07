Il cammino per Santiago e Il mago di Oz: le ispirazioni del film con Martin Sheen

Questa sera su Rai Movie va in onda Il cammino per Santiago, road movie del 2010 diretto da Emilio Estevez alla sua settima collaborazione con il padre Martin Sheen, qui nei panni del protagonista insieme al figlio.

Nel film, un padre americano di nome Tom vola in Francia per recuperare il corpo del figlio morto. Giunto in Europa per recuperare le spoglie, Tom scopre che il ragazzo aveva intrapreso il cammino di Santiago de Compostela, un sentiero di 800 chilometri che i pellegrini percorrono a piedi, tappa dopo tappa. Con la scatola delle ceneri nello zaino, l'uomo decide di portare a termine il viaggio iniziato dal figlio.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità più interessanti sulla pellicola:

I personaggi di Jack, Sarah e Joost rappresentano il Leone codardo, l'Uomo di latta e lo Spaventapasseri, iconici personaggi de Il mago di Oz. Il primo appare per la prima volta vicino a delle pile di fieno e rivela di "non avere un pensiero originale da giorni". Sarah, come l'Uomo di Latta, ha il cuore spezzato ed è in cerca d'amore da gran parte della sua vita. Joost, infine, è grande e grosso (come un leone) ma non ha il coraggio e la forza di volontà di rimanere in salute.

iconici personaggi de Il mago di Oz. Il primo appare per la prima volta vicino a delle pile di fieno e rivela di "non avere un pensiero originale da giorni". Sarah, come l'Uomo di Latta, ha il cuore spezzato ed è in cerca d'amore da gran parte della sua vita. Joost, infine, è grande e grosso (come un leone) ma non ha il coraggio e la forza di volontà di rimanere in salute. Dedicato al nonno del regista, Francisco Estevez, il film è ispirato al reale pellegrinaggio verso Santiago de Compostela intrapreso qualche anno prima da Martin Sheen, Emilio Estevez e suo figlio Taylor.

Durante le riprese, il regista dirigeva vestito da Daniel per poter entrare prontamente in scena.

Martin Sheen propose al figlio di affidare il ruolo da protagonista a Michael Douglas o Mel Gibson, ma Estevez aveva scritto la parte appositamente per il padre.

Qui potete trovare la nostra recensione de Il cammino per Santiago. Emilio Estevez, lo ricordiamo, riprenderà i panni del Coach Gordon Bombay nella serie Disney+ ispirata a Stoffa da campioni.