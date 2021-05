Camilla Cabello è incantevole nelle prime immagini ufficiali di Cenerentola!

Qualche giorno fa vi abbiamo confermato ufficialmente che il reboot di Cenerentola arriverà su Amazon Prime Video, oggi possiamo condividere con voi le prime immagini ufficiali del film interpretato da Camilla Cabello.

Le immagini in anteprima, che come al solito sono disponibili in calce all'articolo, mostrano Camila Cabello e Nicholas Galitzine nel loro film di debutto nei panni di Cenerentola e Principe Azzurro: la cantautrice nominata ai Grammy guida un cast che include anche Idina Menzel, Billy Porter e Pierce Brosnan nei panni del re.

Il film, nuova rivisitazione della celebre fiaba in chiave musical, includerà sia canzoni pop di artisti internazionali contemporanei sia canzoni originali di Camila Cabello e Idina Menzel. “Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico“ ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

Scritto e diretto da Kay Cannon, il film sarà distribuito da Amazon a settembre anche se al momento non è nota una data di uscita precisa.