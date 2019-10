Dove Cameron vuole essere la Gwen Stacy del Marvel Cinematic Universe

Dove Cameron, star della Disney vista in Descendants e nella serie animata Marvel Rising, ha dichiarato ufficialmente di voler interpretare la versione live-action di Gwen Stacy all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Non abbiamo ancora sentito parlare di questo amatissimo personaggio nell'universo narrativo di Kevin Feige, ma una nuova versione di Gwen per il grande schermo è praticamente certa per un prossimo futuro, soprattutto considerato il successo ottenuto da Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Indipendentemente dall'iterazione di cui godrà in chiave live-action, vorrebbe essere la Cameron ad interpretarla, lei che le ha già dato la voce nella serie animata per bambini Marvel Rising:

“Mi piacerebbe interpretare Gwen Stacy. Mi piacerebbe interpretare Spider-Gwen, o Ghost Spider, o qualunque tipo di identità sceglieranno per lei".

La giovane attrice ha anche sottolineato di aver molto apprezzato le precedenti interpretazioni del personaggio, che sul grande schermo ha già avuto il volto di Emma Stone nella saga di The Amazing Spider-Man e la voce di Hailee Steinfeld nel film d'animazione della Sony Spider-Man: Un Nuovo Universo. "Penso che sia un personaggio eccezionale. Ho adorato Emma Stone nell'ultima incarnazione di Gwen Stacy, ma sono stata davvero onorata quando mi hanno chiesto di darle la voce e mi piacerebbe avere la possibilità di fare un provino”.

Per quanto riguarda le sue speranze per la regia del personaggio e un potenziale ruolo a fianco di Tom Holland, l'attrice ha detto:

“Mi piacerebbe che fosse una cosa ad armi pari. Mi piacerebbe che fosse un personaggio forte, ma anche emotivamente complessa, non così definita e inquadrata. Le darei un carattere forte e complicato, come quello delle ragazze vere."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? La Cameron avrà mai la possibilità di interpretare il personaggio tra il MCU e il futuro Spider-Verse? Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Vi ricordiamo che Gwen Stacy venne trasposta sullo schermo anche in Spider-Man 3, con il volto di Bryce Dallas Howard, anche se il suo ruolo fu piuttosto marginale.

Al momento sappiamo che il personaggio tornerà in Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 e nello spin-off dedicato ai personaggi femminili dello Spider-Verse.