Cameron Diaz tra vini, famiglia e cucina: 'Recitare? Non mi manca'

A Cameron Diaz Hollywood sembra non mancare per niente: la star di Tutti Pazzi per Mary e Tutte Contro Lui non appare sul grande schermo dal 2014 e sembra essere completamente innamorata della sua nuova vita in compagnia del marito Benji Madden e della figlia Raddix.

A raccontarlo è stata l'attrice stessa durante un'ospitata su YouTube al programma In Groop Health: The Sessions: "Recitare? Non mi manca. Della mia vita faccio ciò che voglio, non ciò che dicono gli altri. Ho trovato la pace smettendo di recitare" ha spiegato Cameron Diaz.

L'attrice ha poi aggiunto, parlando della sua famiglia e di sua figlia: "Finalmente posso prendermi cura di me stessa e della mia famiglia. Non c'è momento migliore per occuparmi anima e corpo di Raddix, perché fuori da Hollywood ho finalmente trovato la mia dimensione. Questa è la vita che avrei sempre voluto. Quando giri un film non sei più padrona del tuo quotidiano. Ti sequestrano 12 ore al giorno per mesi di fila, se va bene, e non hai tempo per altro. Basterebbero piccole cose: stare in casa e respirare profumo di famiglia con i piedi sul divano o anche solo cucinare".

Già, cucinare: i fornelli sono diventati una vera passione per la nostra Cameron, che ha recentemente postato su Instagram la sua ricetta degli spaghetti aglio, limone, burro e formaggio. L'attrice si sta dedicando anche alla produzione di vino: insieme all'imprenditrice Katherine Power, infatti, Diaz ha lanciato un'azienda di clean wine ("Vini puliti e vegani che non contengono additivi" recita la descrizione).

Insomma, la bella e brava Cameron sembra decisamente felice della sua nuova vita lontana dalle luci dei riflettori: da parte nostra non possiamo che sperare che continui così! In una recente intervista, comunque, Cameron Diaz non escluse il ritorno sul set.