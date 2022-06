Cameron Diaz torna a fare film: sarà la star di Back In Action con Jamie Foxx

Dopo il suo addio al cinema Cameron Diaz torna a recitare grazie a un nuovo progetto targato Netflix, il film Back In Action nel quale apparirà nuovamente al fianco di Jamie Foxx.

L'attrice di Tutti pazzi per Mary e L'amore non va in vacanza sembra averci ripensato, e almeno per il momento il ritiro dalle scene di Cameron Diaz entra in pausa.

Assieme a Jamie Foxx, con cui ha già recitato in passato in occasione del film del 1999 Any Given Sunday e del remake di Annie, Cameron Diaz sarà protagonista della pellicola Netflix Back in Action.

L'annuncio è arrivato proprio dall'attore Premio Oscar, che su Twitter ha condiviso una registrazione della simpatica conversazione tra lui, Diaz e qualcuno esperto nel tornare in campo dopo aver annunciato il proprio ritiro... il campione di football Tom Brady!

"Cameron, spero tu non te la prenda per il fatto che ho registrato e postato questa conversazione, ma beh, ora è troppo tardi. Ho dovuto chiamare il GOAT (Greatest Of Them All) per far tornare un'altra GOAT. @CameronDiaz e io siamo BACK IN ACTION, come il nostro nuovo film Netflix. E le riprese inizieranno tra qualche mese!" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Back In Action sarà diretto da Seth Gordon (Baywatch, Io sono tu) e scritto da Brendan O'Brien (Cattivi Vicini, Funny People). Non abbiamo ancora alcuna informazione sulla trama, né sulla sua possibile data d'uscita.