Cameron Diaz non si ritira: forse in un film con Keanu Reeves per Apple TV+!

Diventa sempre più concreta la possibilità che Cameron Diaz ritorni sul grande schermo: sembrerebbero arrivate quasi alla fine le trattative per poterla vedere in Outcome, una nuova commedia dark targata Apple Studios. Al suo fianco, Keanu Reeves è stato confermato nel cast di Outcome e parrebbe essere confermato anche Jonah Hill.

Diventata celebre per aver preso parte a successi come The Mask e Tutti pazzi per Mary, la nostra Cameron aveva scelto di allontanarsi momentaneamente dalle cineprese, in quanto non riusciva a trovare un equilibrio sano tra lavoro e vita privata. La nostra Cameron Diaz che ha da poco spento 51 candeline, potrebbe però tornare finalmente in campo. Ma di cosa tratterà Outcome?

La pellicola racconterà la storia di Reef (Keanu Reeves), una star di Hollywood ormai in declino e profondamente in crisi con se stesso. In seguito a delle minacce ricevute per un video girato anni prima, Reef dovrà fare i conti col passato, affrontando i suoi demoni personali.

Nell’attesa di scoprire la data d’uscita di questa commedia dai toni dark, potremo rivedere la nostra amata attrice in una commedia d’azione targata Netflix: Cameron Diaz reciterà in Back in Action al fianco di Jamie Foxx. A quanto pare, l’attrice dallo sguardo di ghiaccio è pronta a rimettersi in gioco!