Cameron Diaz si è ufficialmente ritirata dalla recitazione! O almeno così pare!

Cinque anni dopo essere stata nominata l'attrice più pagata di Hollywood oltre i quaranta,ha chiuso la carriera. La bella quarantacinquenne si considera in pensione, ma potrebbe esserci una svolta hollywoodiana al riguardo.

È passato quasi un quarto di secolo da quando la Diaz ha debuttato sul grande schermo, nel 1994 con The Mask. In quel film lavorava al fianco di Jim Carrey e, nel giro di pochissimo, era sulla bocca di tutti. Successivamente, la sua carriera è andata sempre bene, culminando con il suo ruolo più iconico, come protagonista nella commedia dei Farrelly Brothers, del 1998, intitolata Tutti Pazzi per Mary.

Non solo il film è considerato una delle produzioni più esilaranti del cinema, ma anche la Diaz ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione; inoltre, l'interpretazione l'ha portata, l'anno successivo, ad ottenere ruoli da protagonista in Essere John Malkovich e in Ogni Maledetta Domenica. Con il suo carisma sullo schermo - e un talento unico per la commedia - Cameron Diaz è diventata una legittima star di Hollywood di serie A, con tutta la sua filmografia degli anni 2000, e con un ruolo di doppiaggio nei panni della famosa principessa Fiona nel franchise di Shrek.

Secondo EW, Cameron Diaz ha recentemente dichiarato di essere "effettivamente in pensione" dalla recitazione. I commenti sono stati pubblicati durante un'intervista con la Diaz stessa e con le sue co-star del film del 2002 La Cosa più Dolce, Christina Applegate e Selma Blair. Le attrici hanno parlato dell'umorismo volgare del film e di come abbia ispirato commedie moderne come Bridesmaids e Girls Trip. Verso la fine dell'intervista, le attrici hanno discusso i loro programmi di lavoro e una possibile riunione, con la Applegate che diceva della Diaz che è una "semi-pensionata". Cosa alla quale l'attrice ha risposto dicendo che "in realtà è proprio in pensione"...

Chissà... Del sto Cameron Diaz ufficialmente ancora non ha detto nulla, non con un comunicato ufficiale, scritto o cose simili. Tuttavia, vedremo... L'attrice ha solo 45 anni, e non è detto che non rinasca a nuova vita artistica a breve, magari con un progetto originale Netflix o Amazon, o chi per loro!