Cameron Diaz shock: 'Senza saperlo ho trasportato droga in Marocco'

Cameron Diaz sta per tornare a fare film dopo un lungo periodo di lontananza dal mondo della recitazione e ora, alla vigilia dei suoi 50 anni, l'attrice ha rivelato una curiosa vicenda in cui è stata coinvolta all'inizio degli anni '90.

"Erano i primi anni Novanta e mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei 'costumi' di scena, dovevo andare a fare un lavoro di moda", ha raccontato al podcast Second Life.

Cameron Diaz ha poi ammesso di essere stata inconsapevolmente un corriere per la droga in Marocco, la gioventù, l'inesperienza e il desiderio di affermarsi l'hanno portata ad essere un'esca facile per il mondo della malavita, ma fortunatamente per lei, non ci sono state conseguenze serie.

"Ero una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco. Indossavo jeans strappati e stivali con la zeppa, con i capelli sciolti. Ho avuto davvero paura. Ho risposto: 'Non lo so, non è mia, non ho idea di chi sia'. Ero stata ingannata, stavo contrabbandando una spedizione illegale. Quello è stato l'unico lavoro che ho trovato a Parigi".

Gli anni successivi sono stati per l'attrice di gran lunga più felici e forte del rifiuto di Anna Nicole Smith a The Mask, nel 1994 ha ottenuto il ruolo di Tina Carlyle per cui è divenuta famosa. Cameron Diaz ha detto addio alla recitazione, e sebbene ora sembra essere pronta al grande ritorno, la biondissima star sa bene quanto sia complesso il mondo dello showbiz e quanto da giovani si possa essere "sfruttate" per attività addirittura illegali.