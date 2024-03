Cameron Diaz: tutto quello che sappiamo sul nuovo film insieme a Keanu Reeves

L'attrice Cameron Diaz, che dopo anni passati lontani dalla scene sarà vista prossimamente nel nuovo film di Netflix Back in action al fianco di Jamie Foxx, ha trovato il suo prossimo progetto.

Come vi abbiamo riportato in queste ore, infatti, Cameron Diaz è in trattative per recitare al fianco di Keanu Reeves nella commedia dark Outcome, che Jonah Hill dirigerà e di cui sarà anche protagonista. La pellicola degli Apple Studios sarà incentrata su Keanu Reeves nei panni di Reef, una star di Hollywood distrutta dal proprio lavoro che deve tuffarsi nelle profondità oscure del suo passato per affrontare i suoi demoni dopo che un losco individuo inizia a minacciarlo con un misterioso videoclip risalente ai primi anni della sua carriera.

Al momento non è stato rivelato il ruolo di Cameron Diaz in Outcome, ma la notizia ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan perché, come noto, l'attrice di Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e The Counselor è assente dal mondo del cinema da diversi anni, e questa commedia dark - prodotta e distribuita da Apple Studios - potrebbe confermare il suo ritorno sulle scene dopo l'imminente Back in action, che invece arriverà su Netflix nel corso del 2024.

Da segnalare che Outcome sarà la seconda produzione di Jonah Hill per Apple Original Films, dato che l'attore sta anche sviluppando un film biografico sui Grateful Dead diretto da Martin Scorsese nel quale Hill sarà protagonisa.