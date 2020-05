Cameron Diaz, la rivelazione: 'Ho comprato erba da Snoop Dogg'

Inutile far finta di niente: sappiamo tutti come più o meno in tutte le scuole ci sia quel soggetto conosciuto da tutti capace di rimediare qualche grammo di erba ai suoi compagni d'istituto. Non tutti, però, sfondano nel mondo della musica come quello che procurava l'erba ad una giovane Cameron Diaz.

Già, perché pare proprio che ai tempi del liceo l'attrice di The Mask e Tutti Pazzi per Mary fosse tutt'altro che una santarellina da questo punto di vista: Diaz, in un'ospitata di qualche tempo fa al Lopez Tonight, ha infatti ammesso di aver comprato erba nientemeno che da un certo Snoop Dogg!

"Abbiamo fatto le scuole superiori insieme, lui era più grande di me. Lo ricordo bene, nonostante ci fossero un sacco di ragazzi nella nostra scuola. Era molto alto, magro, portava la coda di cavallo... E sono piuttosto certa di aver comprato dell'erba da lui" ha raccontato Diaz tra le risate del pubblico in studio.

In seguito proprio il celebre rapper confermò di aver conosciuto Diaz da giovane, ricordandola come una delle ragazze più popolari della scuola. Negli ultimi anni, intanto, l'attrice ha deciso di ritirarsi a vita privata abbandonando il mondo del cinema: in una recente intervista, però, Cameron Diaz non ha escluso di poter tornare a recitare in futuro.