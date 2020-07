Cameron Diaz ricorda gli inizi della sua carriera: 'Non venivamo oggettificate'

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con La cosa più dolce..., commedia sentimentale in cui appare al fianco di Christina Applegate e Selma Blair, Cameron Diaz ha abbandonato la recitazione ormai da 6 anni, e c'è un aspetto dello show business che secondo lei è peggiorato in questo ultimo periodo.

Durante un'intervista con il truccatore Gucci Westman, l'attrice ha fatto notare quanto il Red carpet delle anteprime sia cambiato da quando ha smesso di recitare. Mentre la Diaz era abituata a scegliere da sola i propri abiti, stando alle sue parole, al giorno d'oggi le celebrità vengono giudicate molto più duramente per il loro aspetto e dunque tendono ad essere oggettificate.

"Il Red carpet ora è molto differente" ha detto l'attrice. "Per le mie anteprime, andavo semplicemente da Barney e mi compravo i vestiti. Non era una gigantesca produzione in cui venivi giudicata, valutata o per il tuo aspetto. Non venivi oggettificata."

Siete d'accordo con le sue parole? Fatecelo sapere nei commenti. Assente dal grande schermo dal 2014, lo ricordiamo, la Diaz nei mesi scorsi non ha escluso un suo ritorno sulla scena: "Mai dire mai". Per altre notizie sulla vita della star di Charlie's Angels, l'attrice ha rivelato di aver imparato a fare la mamma durante la quarantena.