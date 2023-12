Cameron Diaz respinge le accuse contro Jamie Foxx:'Un professionista sotto ogni aspetto'

Cameron Diaz è tornata quest'anno a recitare nel film Netflix Back in Action al fianco di Jamie Foxx, con il quale aveva recitato anche nel suo ultimo film prima del ritiro, Annie - La felicità è contagiosa. Dopo le accuse di molestie nei confronti del collega, Diaz ha deciso di esporsi pubblicamente per difendere Foxx.

Jamie Foxx è stato accusato di molestie nei confronti di una donna. I fatti sarebbero avvenuti nel 2015. In un'intervista rilasciata per un podcast, Cameron Diaz ha parlato delle voci che iniziavano a circolare sul set di Back in Action in quel periodo:"Detesto davvero tutte le cose che venivano dette sul nostro set in quel periodo. Vorresti solo urlare a squarciagola tipo 'Di cosa state parlando?'".



Diaz ha speso parole al miele per il collega, definito un professionista sotto tutti i punti di vista:"Jamie è il migliore. Voglio così bene al quel ragazzo. È una persona così speciale e così talentuosa, così divertente. Gli intoppi che sono accaduti durante la produzione sono il genere di cose naturali che succedono. Ma nulla è stato ritardato, tranne ovviamente verso la fine. E questo è qualcosa che non spetta a me commentare".



Jamie Foxx ha avuto problemi di salute nel corso della lavorazione del film e ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale:"Quando vedo e sento persone che cercano di abbattere un'altra persona in quel modo... [Jamie] è così elegante. Lui dice 'No, lasciali parlare'. Tuttavia, mi ha fatto davvero arrabbiare".

Nel cast di Back in Action, diretto da Seth Gordon, anche Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts e Rylan Jackson.