Cameron Diaz racconta sua figlia Raddix:'Segue una dieta selvaggia e la ama!'

Cameron Diaz ha raccontato un particolare che riguarda la figlia Raddix, che l'attrice ha avuto tramite madre surrogata nel dicembre 2019 insieme al marito Benji Madden. Ormai ritiratasi dalle scene hollywoodiane, Cameron Diaz ha specificato come sua figlia sia già in possesso di un palato piuttosto 'sofisticato'. Il motivo è molto semplice.

L'attrice tende a somministrare alla piccola Raddix lo stesso tipo di cibo che mangerebbero gli adulti. Durante una recente apparizione virtuale al The Rachel Ray Show, Cameron Diaz ha svelato il menù della sua bambina.

Raddix avrebbe mangiato cibi abbastanza complessi sin dalla nascita, e pare che alla bambina questa dieta piaccia parecchio. Secondo l'attrice, naturalmente.



"Ha mangiato aglio fin dal primo giorno. Mangia midollo osseo e mangia fegato. Metto le erbe in ogni cosa: timo e aneto, salvia, tutto. Ama tutto questo" afferma l'attrice.

Un menu molto particolare per una bambina di quell'età e una dieto piuttosto selvaggia che certamente farà discutere ma che la star di Tutti pazzi per Mary ha affermato essere di gradimento per la piccola.

La chef Rachel Ray ha supportato pienamente le scelte alimentari di Cameron Diaz per la figlia, spiegando come troppo spesso i genitori smorzino il palato dei loro figli invece di renderlo più adattabile ad ogni tipo di gusto sin dalla tenerissima età.



Ritiratasi ormai da sei anni dallo spettacolo, Cameron Diaz ha affermato di aver trovato la pace smettendo di recitare; in un'altra intervista Diaz ha dichiarato di aver imparato a fare la mamma durante la pandemia.