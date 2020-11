Cameron Diaz: ecco perché l'attrice di In Her Shoes ha abbandonato il mondo del cinema

Questa sera su RaiMovie alle 21:15 andrà in onda la commedia In Her Shoes - Se fossi lei, con protagoniste Cameron Diaz e Toni Collette, per la regia di Curtis Hanson (premio Oscar alla sceneggiatura per L.A. Confidential). Dal sapore delizioso, si regge sulle fenomenali prove delle due attrici, con la Diaz che da anni si è ritirata dalle scene.

Infatti, se non ne foste al corrente o non ve ne foste resi conto, Cameron Diaz non compare più sul grande schermo dal lontano 2014, anno in cui uscirono al cinema ben tre pellicole con lei nel cast: Tutte contro lui - The Other Woman, Sex Tape - Finiti in rete e Annie - La felicità è contagiosa. Da quel momento in poi la Diaz ha deciso di dire addio al mondo del cinema per dedicarsi alla sua vita privata re ad altri interessi e ha ufficializzato il suo ritiro dal mondo della recitazione solo nel 2018, ma solo recentemente ne ha parlato pubblicamente.

Lo ha fatto nel corso del podcast della collega Gwyneth Paltrow: "Provo pace nell’anima, perché finalmente ho iniziato a prendermi cura di me stessa. È difficile da spiegare, so che molte persone non lo capiranno, probabilmente tu lo capisci, ma è stato molto intenso lavorare a quel livello ed esporsi così tanto pubblicamente. C’è molta energia che ti travolge in ogni momento quando sei così sotto i riflettori come attrice e ti esponi".

La Diaz, quindi, ha proseguito: "Quando fai un film appartieni a loro. Sei sul set per 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per fare altro. Mi sono resa conto che ho dato grandi parti della mia vita a tutte quelle persone. Fondamentalmente ho dovuto riassumermi la responsabilità della mia vita".

L'ex-attrice vive con il marito Benji Madden a Beverly Hills e lo scorso gennaio hanno annunciato l'arrivo della loro prima figlia, Raddix Madden, nata tramite madre surrogata il 30 dicembre 2019.