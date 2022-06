Cameron Diaz non rimpiange la sua scelta: 'Senza Hollywood ho trovato la mia pace'

Cameron Diaz è felice di essersi ritirata dalle scene e a qualche anno dal suo addio ufficiale al cinema, l'attrice ha ribadito ancora una volta quanto questa scelta abbia fatto bene alla sua vita, non solo in qualità di donna ma anche di imprenditrice.

Nel corso di un'intima chiacchierata con Gwyneth Paltrow nel corso della la serie digitale Paltrow, In Goop Health: The Sessions, la star di Tutti pazzi per Mary ha detto: "Ho deciso solo da qualche tempo cosa volevo fare per davvero della mia vita. Ho lavorato così duramente per così tanto tempo, facendo film di continuo ed è una tale fatica. Non ho mai avuto modo e tempo di costruire una mia vita personale. Senza Hollywood ho trovato la mia pace. Mi sono per davvero tolta un peso dall'anima. anima. Perché finalmente mi stavo prendendo cura di me stessa...mai prima d'ora mi ero sentita così leggera".

Cameron Diaz non vuole lasciare sola sua figlia e per tale ragione ha rimarcato l'importanza di questa sua scelta: "È così intenso lavorare a quel livello e metterti in gioco. Sei sempre al centro dell'attenzione. Sei lì 12 ore al giorno per mesi e mesi. Non hai tempo per nient'altro. Mi sono resa conto di aver passato parti della mia vita con persone che nemmeno volevo al mio fianco che hanno gestito ogni singola cosa nella mia esistenza. E ho dovuto praticamente riprendermela e assumermi la responsabilità della mia vita".

Insomma, Cameron Diaz non rimpiange minimamente di aver salutato il mondo del cinema e anzi, è di gran lunga più felice così.