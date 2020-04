Cameron Diaz in lacrime in una nuova intervista: 'Potrei tornare a recitare'

È passato un bel po' di tempo dalle ultime apparizioni di Cameron Diaz sul grande schermo: era il 2014 quando la star di Tutti Pazzi per Mary arrivò in sala con Sex Tape, Annie e Tutte Contro Lui - The Other Woman. Come in molti ricorderanno, quattro anni dopo Diaz annunciò il suo ritiro dalle scene.

Da allora l'attrice ha portato avanti una vita il più possibile lontana dalla luce dei riflettori, fino all'annuncio social della nascita della figlia avuta con Benji Madden a cavallo tra la fine dell'anno scorso e l'inizio del 2020.

Diaz è poi apparsa in un'intervista pubblicata soltanto pochi giorni fa (e girata presumibilmente prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus) in cui la vediamo visibilmente commossa mentre parla di temi a lei cari, tra cui anche la possibilità di un ritorno in scena: "Mai dire mai. Non sono una persona che dice 'mai' relativamente a qualcosa, evidentemente" ha spiegato l'attrice.

La star di The Mask ha poi parlato anche di ciò che (famiglia a parte, naturalmente) sembra darle gioia più di ogni altra cosa in questo periodo, ovvero la cucina: "Quando nutro le persone che amo vorrei che avessero un'esperienza che li colpisse al cuore, che sentissero il mio amore per loro".

Speriamo, dunque, che in futuro ci siano davvero possibilità di rivedere Cameron sul grande schermo; nel frattempo, facciamo un veloce excursus sugli ultimi anni di carriera dell'ex-Charlie's Angels.