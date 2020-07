Cameron Diaz ha imparato a fare la mamma durante la pandemia: 'E' stato pazzesco'

A gennaio scorso l'attrice Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta, ma né lei né il marito Benji Madden potevano sospettare che avrebbero dovuto imparare a fare i genitori durante una pandemia.

La bimba, infatti, che i due hanno chiamato Raddix, ha imparato a fare le cose che fanno i bimbi appena nati nei primi mesi di vita, proprio mentre il mondo finiva nel caos scatenato dal Covid-19. In una recente intervista pubblicata sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, la Diaz ha condiviso l'esperienza, che ha costretto lei e suo marito a cambiare drasticamente la propria routine.

"È stato pazzesco. Abbiamo fatto tutto da soli fin dall'inizio. Abbiamo avuto un'infermiera notturna per alcuni fine settimana prima che accadesse ciò che è accaduto, ma solo nei week-end giusto per poter dormire un po' di più. Ma è da allora che non dormiamo, praticamente. È fantastico poter passare il tempo con lei, ma ha iniziato a gattonare da poco, o per lo meno a rotolare, quindi in questo periodo non possiamo neanche posarla sul letto per fare una chiamata. E' davvero una selvaggia."

Ricordiamo che recentemente Cameron Diaz ha anticipato un ritorno al cinema, carriera che ha interrotto nel 2014. Per altri approfondimenti: sapevate che l'attrice andò a scuola con Snoop Dogg?