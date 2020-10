Cameron Diaz: 'Ho trovato la pace smettendo di recitare'

Cameron Diaz sembra non essere assolutamente pentita del suo addio al patinatissimo mondo di Hollywood anzi, l'attrice ha confessato di aver trovato finalmente la pace psicofisica che da anni agognava.

Intervenuta sul canale Youtube della collega e amica Gwyneth Paltrow, l'attrice ha ammesso senza troppi giri di parole di essere stata per anni privata della sua vita a causa del cinema ma, di aver finalmente trovato il giusto equilibrio grazie alla sua piccola Raddix e a suo marito Benji Madden.

"Quando giri un film non sei più padrona di te stessa. Ti sequestrano 12 ore al giorno per mesi di fila e non hai tempo per nient'altro. Sei totalmente risucchiata da questo mondo. È difficile capire come si possa dire di no da un giorno all'altro al glamour di Hollywood. Gli attori sono trattati come bambini. Ci mettono nella posizione in cui tutto viene fatto per noi. Ho deciso di diventare autosufficiente, dimostrare a me stessa posso riuscire a prendermi cura di me come adulta. E, più importante, mettere insieme i pezzi della mia vita come li volevo io, non come volevano altri".

Cameron Diaz aveva lasciato intendere che sarebbe tornata a recitare prima o poi, ma dopo queste parole sembra essere convinta più che mai della sua decisione. Se siete nostalgici delle performance della biondissima attrice, date un'occhiata alla nostra recensione de La cosa più dolce, la commedia che questa sera andrà in onda su Paramount Channel.