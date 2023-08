Cameron Diaz compie 51 anni: 'The Mask? Non sapevo fosse un grosso film, ma sono bionda'

Capita di trovarsi a lavorare per un progetto destinato a rivelarsi più importante di quanto possa sembrare al momento: difficile pensare, però, che una situazione del genere possa capitare a un'attrice trovatasi sul set con uno dei Jim Carrey più ispirati di sempre! Eppure è proprio quanto accadde a Cameron Diaz con The Mask.

L'attrice, che oggi compie 51 anni e che sembra non rimpiangere la scelta di dire addio a Hollywood, trovò nel film del 1994 uno dei più importanti trampolini di lancio per la sua carriera (insieme, chiaramente, a film come Tutti Pazzi per Mary)... Ma durante le riprese non aveva assolutamente idea che si trattasse di qualcosa del genere!

"Non avevo realizzato che con The Mask avrei preso parte a una produzione abbastanza grossa. A metà dei lavori chiesi tipo: 'C'è un posto in cui mia madre e mio padre potranno vederlo?' e loro mi risposero: 'Cameron, al cinema!'. Io non ne avevo idea! Aaaaaah, ma sono bionda. Mi è concesso" furono le parole della star di Charlie's Angels al riguardo.

Ingenuità dovuta sicuramente alla gioventù, all'inesperienza e all'incapacità di credere di essere finalmente al punto di svolta della propria carriera, ma anche tanta autoironia in questa confessione della nostra Cameron, alla quale non possiamo che fare i nostri auguri di buon compleanno!