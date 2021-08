Cameron Diaz, l'attrice felice di essersi ritirata dalle scene: 'Mi sento benissimo'

È da diverso tempo che non vediamo Cameron Diaz al cinema o in tv, e stando alle parole della star di Tutti pazzi per Mary e Charlie's Angels, e non sembra che la cosa l'abbia turbata molto, anzi, sta meglio che mai.

Annie - La Felicità è contagiosa. È questo l'ultimo film a cui ha preso parte Cameron Diaz, ben sette anni fa.

Da allora, l'attrice non ha messo piede su un set, e per ora non sembra che la cosa possa avvenire in un prossimo futuro.

Diaz è infatti impegnata a tempo pieno con il suo ruolo di Mamma e moglie, ma anche con la sua linea di vini biologici, ed è uno stile di vita che le si addice in toto.

"Quando fai qualcosa ad alto livello [come recitare ad Hollywood] per un periodo di tempo molto lungo... Sei tu la persona che è il talento... Tutte le parti di te che nono lo sono devono essere concesse ad altre persone" ha spiegato l'attrice ai microfoni dello show di Peacock di Kevin Hart, aggiungendo che dal punto di vista della vita sotto i riflettori era "una macchina", ma che la sua "parte spirituale che lavorava a livelli così alti non era abbastanza", qualcosa che ha capito solo superati i 40 anni.

Nonostante il suo grande amore per la recitazione, Diaz sapeva che c'erano "così tante parti della mia vita che non stavo toccando, non stavo gestendo".

"Volevo solo gestire da me la mia vita, volevo renderla autogestibile. E la mia routine giornaliera ora consiste letteralmente in ciò che posso fare da me in quel lasso di tempo. È la sensazione più bella" continua, ricordando invece come in passato si sia sentita come se avesse le "tapparelle agli occhi", e "costantemente in movimento" per via dei ritmi forsennati a cui operava "Ora mi sento completa".

Ed è stato durante il suo periodo lontano dal set che ha incontrato il marito, il membro dei Good Charlotte Benji Madden, e ha messo su famiglia.

"Ho avuto modo di fare tutto ciò che non potevo fare prima perché non ne avevo il tempo".