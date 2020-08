Cameron Diaz approda su Tik Tok e fa impazzire i fan con la Wine Challenge

Le star e i social media tendono a darci tante gioie, da Cameron Diaz e... Un bicchiere di vino. Anthony Hopkins che suona il piano assieme al gatto, ad Arnold Schwarzenegger e i suoi amici equini, ma a volte bastano anche solo Tik Tok,

L'attrice di Tutti Pazzi per Mary e L'Amore non va in Vacanza sa quanto avessero ragione Al Bano e Romina ("Felicitaaaaà, è un bicchiere di vino con un panino la felicitaaaaà..."), ed ha da poco lanciato una linea di Vini Bio, Avaline (che al momento comprende un bianco spagnolo e un rosé francese, che potete trovare sul sito ufficiale di Avaline), e quale occasione migliore per promuovere la sua attività se non con il suo primo video su Tik Tok?

Eccola dunque affrontare la Whine Challenge assieme alla sua partner in affari Katherine Power nel video che trovate anche in calce alla notizia.

"Ecco il mio primo Tik Tok gente!! @avaline #winechallange #avalinewinechallenge #fyp #katherinedevefarsiunaccountditiktok!" scrive, ottenendo, come prevedibile, migliaia e migliaia di mi piace e commenti.

Al momento, oltre che sulla produzione di vini, la Diaz è concentrata principalmente sulla sua vita privata e famigliare, e ha recentemente dichiarato di aver imparato a fare la mamma durante la pandemia.