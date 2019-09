Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King in lizza per il ruolo del principe Eric

Il live action de La Sirenetta è stato al centro della bufera dopo la scelta di Disney di affidare il ruolo di Ariel a Halle Bailey, dopodiché è sopraggiunta una calma piatta che è stata interrotta solo da alcuni chiacchiericci per quanto riguarda l'attore che dovrebbe interpretare il principe Eric.

Come qualcuno ricorderà, infatti, durante lo scorso agosto sembrava si fosse giunti ad una soluzione: Harry Styles doveva praticamente soltanto firmare il contratto che l'avrebbe legato alla produzione, decisa a puntare su di lui. Nel giro di poche ore, però, si arrivò al gran rifiuto dell'ex-One Direction, che ha poi spiegato i motivi della sua decisione.

Ma chi sarà, allora, il bel principe di cui si innamorerà la Sirenetta Halle Bailey? Beh, secondo le ultime voci la svolta dovrebbe essere vicina: pare, infatti, che Disney stia valutando Cameron Cuffe (Krypton) e Jonah Hauer-King (Piccole Donne) come papabili per interpretare Eric. Uno solo dei due la spunterà, naturalmente, ma al momento non sono trapelate indiscrezioni su chi dei due sia risultato più convincente.

Alcuni giorni fa, inoltre, anche la star di Tredici Christian Navarro aveva dichiarato di esser stato contattato per il ruolo ed era sembrato sinceramente entusiasta dell'idea. Che Disney abbia avuto timore di cambiare anche l'etnia del principe dopo quella di Ariel? Lo scopriremo sicuramente di qui a breve.