Cameron Britton nel cast di The Girl in the Spider's Web

L'attore, interprete del serial killer Edmund Kemper nella serie, è entrato a far parte del cast di The Girl in the Spider's Web , pellicola tratta dal romanzo intitolatodi David Lagercrantz. Britton sarà un esperto di computer che verrà contattato da Lisbeth Salander per un aiuto nelle indagini.

Scritto da Steven Knight, Jay Basu e Fede Alvarez, che si occuperà anche della regia, The Girl in the Spider's Web è il sequel di Millennium - Uomini che odiano le donne e sarà basato sul romanzo Quello che non uccide, quarto capitolo della saga scritta da David Lagercrantz.

La trama si concentra su Mikael Blomkvist nel pieno di una crisi professionale e che si ritrova in un caso intricato una volta contattato da Frans Balder, genio dell'informatica che conosce la famosa hacker Lisbeth Salander, interpretata da Claire Foy, star di The Crown.

In passato ricoprirono il ruolo Noomi Rapace nella versione scandinava e Rooney Mara in quella statunitense.