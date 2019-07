Un cameo di Stan Lee non è mai stato preso in considerazione per Spider-Man: Far From Home

In arrivo nel nostro mercato dalla prossima settimana, Spider-Man: Far From Home sarà anche il primo film del Marvel Cinematic Universe a non vantare il cameo di Stan Lee, celebre fumettista scomparso a novembre 2018.

Prima della sua dipartita, il creatore del Marvel Universe a fumetti aveva già girato il suo cameo in Avengers: Endgame, che rimarrà alla storia come sua ultima apparizione: il regista di Spider-Man: Far From Home, Jon Watts, ha spiegato nel corso di una recente intervista promozionale che nel nuovo film dei Marvel Studios una nuova apparizione del fumettista non è mai sta presa in considerazione.

"Penso che tutti ai Marvel Studios sapessero che era malato e che aveva appena girato il cameo di Endgame", ha raccontato Watts a Cinemablend. "Ci sembrava giusto che la sua ultima apparizione fosse in Endgame. Per Far From Home non ne abbiamo mai parlato, onestamente."

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Far From Home, capitolo del MCU che concluderà la Infinity Saga e preparerà il terreno per la Fase 4, arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Per altre notizie, scoprite come Kevin Feige aveva pensato anni fa la scena iniziale del film; inoltre, Far From Home è già sopra i $300 milioni di dollari prima del suo primo fine settimana.