Tutti i cameo da non perdere in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è il capitolo finale della saga iniziata più di quarant'anni fa da George Lucas, e proprio per questo J.J Abrams ha deciso di celebrare la sua conclusione con la presenza di alcuni volti noti di Guerra Stellari dentro e fuori dal grande schermo.

Neanche a dirlo, l'articolo sarà pieno zeppo di spoiler su Episodio IX.

Prima dell'uscita del film erano stati annunciati ritorni importanti come quelli di Lando Calrissian (Billy Dee Williams), Luke Skywalker (Mark Hamill) e soprattutto dell'Imperatore Palpatine, che come saprete ha un ruolo centrale in questo epilogo, ma anche semplici cameo come il droide doppiato da J.J. Abrams (D-0). Come di consueto, però, il regista ha voluto deliziare i fan con diverse sorprese legate all'intero franchise, scopriamo quali:

Wedge Antilles - l'iconico pilota ribelle interpretato da Dennis Lawson appare al fianco di Lando nella battaglia finale di Exogel.

John Williams - Nel locale dove i protagonisti incontrano Babu Frik, il barista con una benda sull'occhio non è altri che il leggendario compositore della saga.

Gli Ewok - I piccoli e pelosi alieni della Luna boscosa di Endor vengono mostrati durante i festeggiamenti per la vittoria della ribellione, mentre assistono alla caduta diano Star Destroyer.

Han Solo - Il cameo forse più inatteso di tutti è quello di Harrison Ford, che (in una visione di Ben Solo) ritorna nei panni del leggendario contrabbandiere per aiutare suo figlio a rinunciare definitivamente al lato oscuro.

I genitori di Rey - Ne L'Ascesa di Skywalker vengono finalmente mostrati i genitori della "cercarottami" interpretati da Jodie Comer e Billy Howle, anche se in realtà il piatto forte della rivelazione è il nonno Imperatore

I più grandi Jedi della storia - Quando l'Imperatore riacquista l'enorme potere derivato da generazioni e generazioni di Sith, una Rey ormai a terra viene spronata a reagire dalle voci dei Jedi più iconici della saga: Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor.), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Aayla Secura (Jennifer Hale), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Yoda (Frank Oz), Luminara Unduli (Olivia d'Abo), Adi Gallia (Angelique Perrin) e Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.). Li avete riconosciuti tutti?

