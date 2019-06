Il cameo (mai visto) di Tom Holland in Spider-Man: Un nuovo universo

Spider-Man: Un nuovo universo è stato un film spettacolare, ma molti fan sono rimasti delusi dall’assenza di chi ha interpretato l’Uomo Ragno in carne e ossa sul grande schermo. Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland avrebbero dovuto avere almeno un cameo.

Quest’ultimo, in questi giorni al cinema con Spider-Man: Far from home, ha fatto luce sul suo caso.

Tom Holland ha infatti rivelato in una recente intervista che, in un momento in cui non stava interpretando la sua versione di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, avrebbe dovuto fare un cameo in Spider-Man: Un nuovo universo, premiato con l’Oscar per il miglior film d’animazione. “A un certo punto avrei dovuto esserci” ha rivelato. “Ci sarebbe stato un altro Peter Parker [oltre a quello doppiato da Jake Johnson]. C’era una scena in una stazione ferroviaria, e sarebbe stata come un Easter Egg. Io dovevo passeggiare sullo sfondo e dire: Ehi, ragazzo, o qualcosa del genere.”

Il protagonista di Spider-Man: Far from home, che ha recentemente ammesso di non essere un fan di Star Wars, ha parlato anche del personaggio di Miles Morales, che tornerà sicuramente al cinema in un sequel già in fase di sviluppo. “Sarei felice di introdurre Miles nel nostro universo un giorno. Credo sarebbe davvero bello.”