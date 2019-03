Un cameo del Joker nelle nuove foto dal set di Birds of Prey?

Ieri le foto con la Harley Quinn barista, interpretata dalla splendida e bravissima Margot Robbie, ma adesso continua a trapelare online altro materiale dal set dell'atteso Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of The One Harley Quinn), che questa volta ci mostrano un interessante cameo.

Sì, del ritorno di Jared Leto nei panni del Joker non ci sono ancora conferme né smentite, considerando anche il fatto che l'attore è adesso impegnatissimo con le riprese di Morbius in quel di Londra, ma a quanto pare sul set di Birds of Prey un Joker c'è eccome, esattamente affacciato alla finestra di una casa mentre nel giardino, proprio sotto di lui, Harley Quinn sembra stia lanciando una sacco della spazzatura per aria.



Il senso della foto è assolutamente un mistero, ma guardando lo scatto successivo si direbbe che la nostra Harley sia stata cacciata da casa e si ritrovi adesso in mezzo a una strada con la sua fidatissima mazza da baseball e un'altra serie di oggetti non meglio identificati. A farci credere in una consequenzialità è soprattutto il look della Quinn, esattamente identico in tutti e due gli scatti.



Vi ricordiamo che Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn) è atteso nelle sale italiane il prossimo 7 febbraio 2020.