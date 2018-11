CAM: ecco il trailer del film Blumhouse distribuito da Netflix!

Netflix ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di CAM, horror prodotto dalla Blumhouse e con protagonista la star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer.

Scritto da Isa Mazzei, Daniel Goldhaber e Isabelle Link-Levy (Swiss Army Man) e diretto da Goldhaber, il film è ambientato nel mondo del porno via webcam e segue Alice, una camgirl che una mattina si sveglia solo per scoprire che il sito per cui lavora l'ha sostituita con una sua replica. La copia inizia a superare i confini precedentemente imposti da Alice, e la ragazza inizia a perdere il controllo della sua vita e degli uomini che la compongono. Dovrà combattere per riprenderne il controllo, e scoprire chi sia la sua sosia e perché le sta rovinando l'esistenza.

Curiosamente, la Mazzei ha scritto la sceneggiatura ispirandosi alla sua esperienza nel mondo delle cam-girl, lavoro che ha svolto fino a qualche anno fa. La Brewer, star della serie tv Hulu The Handmaid's Tale, sarà affiancata da Patch Darragh (La Prima Notte del Giudizio), Melora Walters (Venom), Devin Druid (13 Reasons Why), Imani Hakim (Burning Sands) e Michael Dempsey (Red Dead Redemption II).

Il film ha debuttato al Fantasia International Film Festival e ha ottenuto ottime recensioni. Sarà distribuito su Netflix dal prossimo 16 novembre.

Potete dare un'occhiata al trailer qui sotto.