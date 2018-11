Call of the Wild, Cara Gee raggiunge Harrison Ford e Dan Stevens nel cast

È oggi il sempre puntualissimo Hollywood Reporter a informarci che la brava Cara Gee (The Expanse in tv) si è ufficialmente unita al già ricco cast dell'annunciato Call of the Wild, Il Richiamo della Natura, remake che vedrà come protagonista principale il grande Harrison Ford (Indiana Jones, Star Wars).

Come già rivelato settimane fa, Ford andrà a interpretare il ruolo di John Thornton, un cercatore d'oro nello Yukon di fine Ottocento. Call of the Wind è infatti l’adattamento cinematografico del celebre romanzo di Jack London, "Il richiamo della foresta", pubblicato per la prima volta nel 1903. La storia racconta la corsa all'oro del Klondike attraverso il punto di vista di un cane da slitta chiamato Buck. La nuova versione sarà un action movie ad alto budget e farà ampio uso di effetti visivi realizzati da Technoprops, studio acquisito dalla Fox nel 2017.





Il romanzo di London era già stato trasposto al cinema per ben due volte: nel 1935 nella pellicola con protagonista Clarke Gable e successivamente nel 1972, nella versione con protagonista Charlton Heston. Il nuovo adattamento di Call of the Wild sarà diretto da Chris Sanders, già regista dei film d'animazione di successo I Croods, Dragon Trainer e Lilo & Stitch, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Michael Green (Logan – The Wolverine, Blade Runner 2049).



Call of the Wild vedrà nel cast anche Dan Stevens (Apostolo) e Karen Gillan (Doctor Who, Guardiani della Galassia), per un'uscita probabilmente prevista per il 2020.