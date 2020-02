Call of Duty: sì o no? Stefano Sollima è incerto sul futuro del film ispirato al videogame

Quando nel 2013 la ActiViosion annunciò di essere interessata ad una pellicola ispirata al celebre videogame Call of Duty i fan di tutto il mondo esultarono per la gioia. Adesso, a distanza di 7 anni, il progetto che non ha mai visto la luce potrebbe essere definitivamente accantonato: a parlarne lo stesso regista Stefano Sollima.

In una recente intervista il regista di Romanzo Criminale - La Serie, ha dichiarato:

"Il film di Call of Duty è rimasto così, abbiamo scritto la sceneggiatura con Scott Silver, che tra i tanti ha scritto la sceneggiatura di Joker per Todd Phillips, e l'idea di espandere cinematograficamente l'universo e il mondo del videogame al momento non è più una priorità industriale dell'ActiVision."

Brutte notizie dunque, soprattutto se si considera che, solitamente, la perdita d'interesse di una major verso un progetto sfocia nel continuo posticipo della produzione e infine alla sua sospensione definitiva.

Sull'incerto futuro di COD non c'è ancora stata né una conferma né una smentita, ma solo una temporanea messa in pausa: nell'ottobre 2018 venne annunciata la data d'inizio delle riprese, previste nel gennaio 2019, che però non sono mai cominciate.

Un vero peccato, perché il tocco del regista di Soldado e Gomorra - La serie (la cui quinta stagione potrebbe segnare il ritorno di Ciro) avrebbe sicuramente dato un sapore non solo italiano, ma anche iperrealista e crudo alla saga di videogiochi.

"Sento che questo film debba essere completamente differente dall'esperienza dei videogame", dichiarò Sollima nel 2018, "In pratica significa che per creare un buon film basato su un videogioco devi ignorare il fatto che la storia nasca per una consolle. Voglio creare qualcosa di completamente nuovo e soprattutto un buon film."