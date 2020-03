La California supera New York nel numero dei lungometraggi nazionali prodotti

La California ha superato New York in termini di produzione per lungometraggi negli Stati Uniti, secondo quanto riporta uno studio di FilmLA. Il Golden State ha generato 62 film rispetto ai 57 della Grande Mela. "Lungometraggi: un profilo di produzione" ha analizzato 291 film live action usciti nei cinema e 56 titoli in streaming.

Si tratta di film tutti in lingua inglese e prodotti da società di produzione con sede negli Stati Uniti. Tra i film girati interamente in California ci sono titoli come Beautiful Boy, Bumblebee, Book Club - Tutto può succedere e Insidious - L'ultima chiave, mentre Ant-Man and the Wasp e Don't Worry sono stati soltanto parzialmente girati in California.

La Georgia si è classificata al terzo posto, con 36 film, seguita da Massachusetts con 10, Louisiana e Illinois con 8, e Nevada e New Mexico con 7.



A livello internazionale il Regno Unito guida la classifica con 37 film, seguito dal Canada con 22. Il report ha scoperto inoltre che Georgia e Regno Unito erano in vantaggio rispetto alla California per quanto concerne i film con un budget molto alto.

"Questo report è incoraggiante e al tempo stesso fa riflettere sulle sue conclusioni" afferma Paul Audley, presidente di FilmLA "Da un lato è meraviglioso che le location californiane siano così ricercate dai registi. Dall'altro la nostra capacità di attrarre progetti di maggior valore dipende quasi interamente dagli incentivi e in quello spazio la concorrenza sta investendo".

Nei mesi scorsi la California ha vietato i deep fake politici e pornografici mentre nelle settimane scorse ha fatto discutere nello stato americano una nuova legge che riguarda gli animali investiti.