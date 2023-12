Cailee Spaeny su Priscilla e Elvis:'Un matrimonio strano e scioccante'

Intervistata da Independent, Cailee Spaeny ha toccato vari argomenti rispetto alla lavorazione di Priscilla, diretto da Sofia Coppola, nel quale interpreta l'attrice ed ex moglie di Elvis, Priscilla Presley. Spaeny ha parlato anche del matrimonio tra il Re del Rock 'n' Roll e colei che ha scritto il memoir sul quale si basa il film.

Elvis Presley conobbe Priscilla Ann Wagner Beaulieu quando aveva 24 anni e la giovane soltanto 14 anni. Lui era in Germania per il servizio militare mentre lei era figlia di militari di stanza nel paese tedesco. Tra i due nacque un legame durante una festa alla quale Priscilla venne invitata da amici. Nei successivi sette anni intrapresero una corrispondenza romantica seppur molto casta, secondo le dichiarazioni di Priscilla Presley, che ha sempre affermato di non aver mai fatto sesso con Elvis prima del matrimonio, al compimento del ventunesimo compleanno.

Tuttavia, le criticità del loro rapporto emergono nel film di Coppola, nel quale Elvis viene rappresentato come un'icona pop magnetica e insicura ma anche come un narcisista tossicodipendente che di fatto segrega Priscilla nella sua fortezza casalinga. Cailee Spaeny era terrorizzata di interpretare Priscilla e sul matrimonio con Elvis ha dichiarato:"È stato strano e scioccante, ovviamente. Priscilla aveva un rapporto così complicato con lui, ed è anche ferocemente protettiva e nei confronti della sua famiglia e dell'eredità di Elvis. Quindi, è sfaccettato. Ma è questo che rende la storia così affascinante, vuoi premere il pulsante 'pausa' e avvicinarti".



All'attrice viene posta la domanda sul rapporto di Elvis con il sesso:"Se dovessi fare una sorta di psicologia pop direi che era cristiano e aveva questa idea di purezza quando si trattava di matrimonio e donne. [...] È stato sessualizzato molto presto, gli è stata strappata la giovinezza, nessuno aveva mai sperimentato quel livello di fama prima, quindi non aveva nessuno che lo aiutasse a navigare in questa vita in cui è stato catapultato".

