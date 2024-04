Cailee Spaeny dopo Civil War: quali sono i prossimi film dell'attrice del momento?

Se l'avete apprezzata nei panni della fotoreporter in erba Jessie nel nuovo film di Alex Garland Civil War, sappiate che la giovane attrice Cailee Spaeny tornerà nelle sale italiane con un film molto atteso.

Stiamo parlando ovviamente di Alien: Romulus, il film 20th Century Studios dal produttore Ridley Scott e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez che arriverà il 14 agosto nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Questo nuovo horror-thriller ad alta tensione, sequel di Alien di Ridley Scott e prequel di Aliens di James Cameron, promette di riportare alle origini il franchise di Alien e seguirà la storia di un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si troverà faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. Il film oltre che da Cailee Spaeny è interpretato anche da David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

Inoltre, vi segnaliamo che Cailee Spaeny, una delle giovani attrici più popolari a Hollywood nell'ultimo periodo, è ancora in qualche sala italiana con Priscilla di Sofia Coppola, film uscito il 24 marzo scorso nel quale la giovane star interpreta Priscilla Presley (al fianco di Jacob Elordi nel ruolo di Elvis Presley), un ruolo che le è valso la Coppa Volpi per la migliore attrice all'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Ovviamente, se non lo avete ancora visto il consiglio è di correre al cinema per Civil War di Alex Garland.

Su Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno (2 Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.