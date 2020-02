Cahiers du Cinéma: si dimette l'intera redazione per protesta contro la proprietà

Il futuro della storica testata di critica cinematografica francese, Cahiers du Cinéma, è a rischio dopo che l'intero staff della redazione, composto da 15 persone, per protestare contro la nuova proprietà. I redattori denunciano un conflitto d'interessi posto dai proprietari di Cahiers du Cinéma, una cordata guidata da Eric Lenoir.

Il gruppo comprende anche alcuni produttori cinematografici francesi. Una dichiarazione ufficiale rilasciata dalla redazione nella giornata di ieri spiega la situazione:"I nuovi azionisti sono composti in particolare da otto produttori e questo pone un conflitto d'interessi per una recensione critica. Indipendentemente dagli articoli che potrebbero essere pubblicati sul film da questi produttori, verrebbero automaticamente sospettati. La carta autonoma presentata da questi nuovi azionisti è già stata contraddetta dalla brutale notizia della stampa. Ci è stato comunicato che la nostra critica dovrebbe 'rifocalizzarsi' sul cinema francese. La nomina del direttore generale della delegazione generale della SRF (Society of Film Director), Julie Lethiphu, si aggiunge ai timori di un condizionamento da parte della comunità cinematografica francese".



La nota riporta che il personale è stato informato che la rivista sarebbe diventata più 'chic' e da mercato di massa in futuro. I giornalisti della rivista stanno tutti insieme sottoscrivendo una clausola di riacquisto che protegge i diritti dei giornalisti quando cambia una proprietà.

Eric Lenoir ha negato che alcun azionista abbia dato istruzioni ai giornalisti su cosa e come debbano scrivere:"La redazione deve scrivere ciò che vuole sul cinema; è fuori questione condizionare le loro scelte".

Fondata nel 1951 da André Bazin, Léonide Keigel, Jacques Doniol-Valcroze e Joseph-Marie Lo Duca, i Cahiers du Cinéma annoveravano tra i primi collaboratori Jean-Luc Godard e François Truffaut e altri stimati e illustri nomi come Claude Chabrol, Éric Rohmer e Jacques Rivette.

Attualmente, prima delle dimissioni, il caporedattore era Stéphane Delorme e il vicedirettore Jean-Philippe Tessé, il quale ha dichiarato:"I nuovi proprietari vogliono renderlo una critica 'chic' e 'cordiale'; è un'assurdità assoluta".

Negli ultimi anni i Cahiers du Cinéma hanno piazzato al primo posto Twin Peaks nella loro celebre Top 10. Su Everyeye trovate anche la recensione del doc Hitchcock/Truffaut, sulla famosa conversazione tra di due illustri cineasti.