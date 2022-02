Nicolas Cage in tutte le lingue nel trailer The Unbearable Weight of Massive Talent

In onore del Global Movie Day Lionsgate ha condiviso un trailer tutto particolare di The Unbearable Weight of Massive Talent, dove Nicolas Cage, Pedro Pascal e gli altri protagonisti del film sono doppiati in tutte le lingue del mondo

Se non ne avete mai abbastanza di Nicolas Cage sappiate che The Unbearable Weight of Massive Talent è il film che fa per voi, e la dimostrazione l'avete già da questo nuovo trailer che in realtà di nuovo ha poco in quanto a contenuti (è fondamentalmente lo stesso trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent che abbiamo già visto tempo fa in lingua inglese), ma che presentato così, lasciatevelo dire, è tutta un'altra cosa.

Nel filmato che trovate anche in calce alla notizia, infatti, è presente un doppiaggio particolare per celebrare il Golbal Movie Movie Day, la giornata globale dei film.

Per l'occasione, infatti, ogni battuta del film o quasi è pronunciata in una lingua diversa, creando una vera e proprio Babilonia, come se il film non fosse già caotico e folle di per sé. Tuttavia, il risultato è davvero esilarante, e la visione è ovviamente stra-consigliata!

Nel frattempo vi ricordiamo che in The Unbearable Weight of Massive Talent Nicolas Cage sarà il celebre attore Nick Cage, che bisognoso di denaro accetterà la proposta del suo superfan Javi (Pedro Pascal) di ricreare insieme nella realtà i suoi film più iconici. Cosa potrebbe mai andare storto?