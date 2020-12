La Caduta, Traudl Junge commossa poche ore prima di morire: 'Ora posso andare via'

Le testimonianze di Gertrude 'Traudle' Junge, tra le ultime segretarie private di Adolf Hitler, furono di fondamentale importanza per la riuscita de La Caduta, il film sulle ultime ore del Fuhrer che proprio su quelle testimonianze basa gran parte del proprio impianto narrativo.

Junge, come molti ricorderanno, morì un paio d'anni prima dell'uscita del film: la donna si spense all'età di 82 anni nel febbraio del 2002, mentre il film con Bruno Ganz sarebbe arrivato in sala soltanto nel 2004. Le immagini della vera Traudl che vediamo durante La Caduta sono infatti tratte da Blind Spot, un documentario girato tra l'aprile e il luglio del 2001.

Sfortunatamente Junge non riuscì a godersi la premiere del film neanche in questo caso: la donna era infatti ricoverata in ospedale all'epoca dell'esordio del documentario, ma fu informata da uno dei membri dello staff della meravigliosa accoglienza riservata dal pubblico a Blind Spot. Un successo che regalò un'ultima, grande soddisfazione all'ex-segretaria del Fuhrer: "Ho compiuto lo scopo della mia vita. Ora posso andare" sarebbero state le parole con cui la donna reagì alla notizia, per poi morire poche ore dopo.

Una testimonianza di incredibile importanza storica quella di Traudl Junge: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione de La Caduta - Gli Ultimi Giorni di Hitler.