Cadaver, il thriller post-nucleare norvegese di Netflix si mostra nel primo

Netflix ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di questo interessante Cadaver, intrigante quanto inquietante thriller psicologico norvegese di stampo post-apocalittico scritto e diretto dal giovane autore Jarand Herdal e che sarà distribuito sulla piattaforma di streaming online già il prossimo mese.

Ambientato all'indomani di un disastro nucleare, il film segue una famiglia di sopravvissuti in difficoltà che scopre un misterioso hotel i cui proprietari e promotori li attirano all'interno con l'offerta di un lauto pasto gratuito e uno spettacolo teatrale. Quando questi entrano nell'Hotel, il direttore Mathias presenta agli ospiti l'intera struttura e anche il palcoscenico, donando loro delle maschere per differenziarli dagli attori, ma una volta iniziato, lo spettacolo prende una svolta agghiacciante e inaspettata quando alcuni membri del pubblico cominciano a scomparire.



Il trailer sembra mostrare un progetto con delle vibrazioni horror e atmosfere molto intriganti, promettendo una storia ricca di suspance e segreti da svelare. Chissà se riuscirà a dimostrarsi un'ottima novità come il riuscito Il Buco.



Nel cast di Cadaver troveremo Gitte Witt, Thomas Gullestad, Tuva Olivia Ramman, Thorbjorn Harr, Maria Grazia De Meo, Trine Wiggen e Bente Borsum, per un'uscita ufficiale su Netflix prevista già per il prossimo 22 ottobre.



Cosa ne pensate? Accattivante? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.