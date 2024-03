Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, perché Kristen Stewart fu esclusa dal film?

In occasione della messa in onda in chiaro di Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, che potrete vedere stasera su Italia Uno, ripercorriamo la trama e i rumor che hanno circondato il film fantasy: il film diretto da Cedric Nicolas Trojan è infatti riuscito ad affascinare il pubblico, nonostante l’assenza di Kristen Stewart. Ma qual è stato il motivo di questa esclusione?

Originariamente, gli Universe Pictures Studios avevano pensato a Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio come sequel del film del 2012 Biancaneve e il Cacciatore, ma successivamente hanno deciso di escludere Kristen Stewart dalla pellicola, modificandone di conseguenza la trama.



Sono state molte le ipotesi avanzate attorno a questa misteriosa assenza: alcuni, in particolare, hanno immaginato che ciò fosse dovuta alla relazione dell’attrice con il regista del primo capitolo della saga, Rupert Sanders. La star di Twilight all’epoca dei fatti era già legata sentimentalmente con Robert Pattinson, mentre il regista era sposato a sua volta: la loro relazione, dunque, generò un polverone che coinvolse anche la vita professionale dei due. Molti, compresa la stessa attrice, sono giunti alla conclusione che Kristen Stewart non recitò nel sequel di Biancaneve per lo scandalo con Robert Pattinson.

A smentire queste chiacchiere da corridoio ci ha pensato la Universal nell’agosto del 2012, quando ha negato categoricamente che Stewart fosse stata esclusa a causa di queste indiscrezioni: alla fine fu semplicemente deciso che il film sarebbe stato un prequel di Biancaneve e il Cacciatore incentrato sulla storia del Cacciatore più che un sequel incentrato su Biancaneve. Ma di cosa parla Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio?

Freya, sorella della perfida strega Ravenna, si trasforma nella regina di ghiaccio e decide di bandire l’amore dal proprio regno. Ma i suoi soldati migliori, Eric e Sara, si innamorano perdutamente l’uno dell’altra e a questo punto la sovrana tenta di separarli ad ogni costo. Se volete recuperare questo titolo, qui trovate la nostra recensione de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.

