Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: Charlize Theron rischiò di non essere nel film!

La lavorazione de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio non fu particolarmente idilliaca soprattutto riguardo gli accordi contrattuali che coinvolsero i due protagonisti. Inizialmente, infatti, pare che la Theron avesse rifiutato fermamente di partecipare al film per alcuni dislivelli di compenso.

A rendere nota la cosa sono stati alcuni report riguardanti i contratti degli attori circolati dopo l'uscita del film. Secondo quanto trapelato, infatti, nella prima proposta fatta dallo studio l'attrice premio Oscar sarebbe stata pagata di meno rispetto a Chris Hemsworth co-star del film. La questione della disparità di retribuzione è un problema che va avanti da anni ad Hollywood. Alcuni hanno cercato di combattere questa battaglia come ad esempio Benedict Cumberbatch che ha detto che rifiuterà film in cui le co-star vengono pagate meno.

Nel caso de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, nonostante la Theron fosse una delle attrazioni principali del film sia per quanto riguarda la storia che per il livello di fama, la Universal propose ugualmente un contratto minoritario rispetto a quello di Hemsworth. L'attrice rifiutò categoricamente di partecipare se non gli fosse stato proposto un salario uguale a quello del collega. Il problema rientrò nel momento in cui la casa di produzione cedette alle insistenze della Theron. Entrambi i protagonisti, infatti, furono pagati 10 milioni di dollari.

A portare il tema all'attenzione del grande pubblico fu anche Amanda Seyfried che dichiarò di essere pagata il 90% in meno rispetto ai colleghi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!